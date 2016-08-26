Пашинин, скорее всего, не полетит с ФК "Локомотив" на игру с "Краснодаром"

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Тренер футбольного клуба "Локомотив" Олег Пашинин, скорее всего, не сможет полететь на матч пятого тура чемпионата России с "Краснодаром" по состоянию здоровья. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе столичного клуба Андрей Бодров.

Ранее телеканал "Дождь" сообщил, что Пашинин попал в больницу в связи с инфарктом. В пресс-службе команды отказались назвать диагноз.

"Олег Пашинин пропустил две тренировки по состоянию здоровья и, скорее всего, не полетит в Краснодар. В скором времени Олег Алексеевич должен присоединиться к команде. Желаем ему скорейшего выздоровления", - сказал Бодров.