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Мутко заявил, что поддерживает борца Тражукову в ее конфликте с главой ФСБР Мамиашвили

Спорт
27 августа, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Ранее спортсменка рассказала, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр спорта РФ Виталий Мутко поддерживает российского борца Инну Тражукову в ее конфликте с президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаилом Мамиашвили. Об этом Мутко заявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Ранее Тражукова рассказала ТАСС, что после поражения в поединке за бронзу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Мамиашвили несколько раз ударил ее по лицу и обвинил в равнодушии и отсутствии воли в борьбе за медаль. Тражукова планирует обратиться в прокуратуру. В среду Мамиашвили заявил, что готов извиниться перед спортсменкой.

"Я с огромным уважением отношусь к Мамиашвили за его труд, за огромную работу по восстановлению борьбы, которую он проделал, но в данной ситуации я не могу с ним согласиться. Да, он эмоционален, может быть, ставит амбициозные цели, но так нельзя, и я абсолютно поддерживаю спортсменку. Нельзя оскорблять и тем более поднимать руку, все должно быть максимально корректно", - сказал Мутко.

"Я надеюсь, что федерация в ближайшее время соберется в расширенном составе, пригласит спортсменку, которая хочет, чтобы ей принесли извинения так же публично, как и оскорбили. И это правильные требования. Конечно, когда спортсмен проигрывает, мы расстраиваемся, но упрекать его, называть его, например, врагом, предателем из-за того, что он проиграл, это неправильно. Я уверен, что любой спортсмен едет побеждать", - добавил министр.

Тражукова не смогла завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в вольной борьбе в весовой категории до 63 кг, уступив в поединке за бронзу представительнице Польши Монике Михалик.

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