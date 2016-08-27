Определен состав сборной РФ на Кубок президента по самбо в Эдинбурге

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Определен состав сборной России по самбо, который выступит на очередном розыгрыше Кубка президента по самбо. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.

Турнир пройдет 24 сентября в Эдинбурге. Команду представят Аймерген Аткунов (62 кг), Илья Хлыбов (68 кг), Никита Клецков (74 кг), Олег Бабгоев (82 кг), Арсен Симиян (90 кг), Наталья Чернецова (56 кг), Кристина Храмцова (56 кг) и Алексей Иванов (боевое самбо, 82 кг).

В соревнованиях примут участие команды Ганы, Испании, Нидерландов, Франции и стран Британского Содружества наций в смешанных составах. Мужчины выступят в категориях 62, 68, 74, 82, 90 и 100 кг; женщины - 52 и 56 кг. Как и ранее в Манчестере, в рамках турнира пройдет розыгрыш Британского большого шлема по боевому самбо. Спортсмены будут соревноваться в четырех весовых категориях: 62, 74, 82 и 100 кг.

Турнир впервые прошел в 2014 году в Лондоне, а в 2015 году он состоялся в Манчестере. На этот раз самбисты соберутся в главном спорткомплексе шотландской столицы - "Медоубанке". Оргкомитет возглавляет принцесса Катарина, наследница сразу двух королевских династий Европы. Она является одной из правнучек королевы Виктории по материнской линии и короля Сербии из известной балканской династии Карагеоргиевичей - по отцовской.

Главный приз турнира, переходящий кубок, инкрустированный драгоценными камнями и весящий почти 10 кг, дважды завоевывала команда России.

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