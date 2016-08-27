Трем сотрудникам НОК Ирландии, подозреваемым в махинациях, разрешили покинуть Бразилию

ПАРИЖ, 27 августа. /ТАСС/. Генеральному секретарю Национального олимпийского комитета (НОК) Ирландии Дермоту Хенихану, а также казначею Кевину Китти и исполнительному директору Стивену Мартину разрешили покинуть Бразилию. Ранее у них были отобраны некоторые личные вещи в связи с делом о билетных махинациях на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает французская газета L'Équipe.

Бразильская полиция 17 августа задержала бывшего главу Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), бывшего члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и бывшего президента НОК Ирландии Патрика Хикки в отеле в пригороде Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на спортивные мероприятия на Олимпиаде. Вскоре после этого появилась информация, что Хикки был доставлен в больницу. Затем НОК Ирландии сообщил, что Хикки временно покинул все занимаемые должности. Позднее функционер был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу", после того как суд отклонил его прошение об освобождении под залог.

21 августа агентство Reuters сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии, прошедшего в воскресенье утром, полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр. Позднее НОК Ирландии подтвердил информацию о прошедших обысках и найденных в ходе мероприятий билетах. Позже Reuters сообщил имена шести сотрудников НОК Ирландии, у которых полиция изъяла паспорта: Вилли О'Брайен (временный президент), Джон Делейни (вице-президент), Дермот Хенихан (генеральный секретарь), Стивен Мартин (исполнительный директор), Кевин Китти (казначей) и Линда О'Райлли (личный помощник президента).

По информации Reuters, полиция Рио-де-Жанейро также расследует возможное отмывание денег, полученных с незаконных продаж билетов. В причастности к махинациям подозреваются Мартин, Китти и Хенихан. Правительство Ирландии также начало собственное независимое расследование.

Ранее полиция Рио-де-Жанейро задержала ирландца Кевина Джеймса Мэллона и его переводчицу Барбару Карниери, представляющих британскую компанию THG. У Мэллона были найдены более 800 билетов на самые популярные олимпийские соревнования. Согласно показаниям свидетелей, некоторые из них заплатили Мэллону и его сообщникам по 25 тысяч реалов (около $8 тысяч) за возможность попасть на церемонию открытия Игр, хотя официальная стоимость каждого билета не превышала 1400 реалов (около $450). Позднее НОК Ирландии опроверг причастность к махинациям в продаже билетов.