Промес продлил контракт с ФК "Спартак" на пять лет

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной Нидерландов Квинси Промес подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение рассчитано на пять лет. Финансовые подробности не сообщаются. Предыдущий контракт 24-летнего голландца со "Спартаком" был рассчитан до 30 июня 2018 года.
"Конечно же, очень рад сегодняшнему событию в моей жизни, - сказал Промес. - Не раз повторял, что счастлив в "Спартаке" и мечтаю завоевать с красно-белыми один из престижных титулов. И если прежде учил русский с помощью моих друзей-партнеров, то с недавнего времени расширяю свой словарный запас с преподавателем".
"Мы тоже рады, что наш клуб продлил контракт с Квинси Промесом еще на пять лет, - сказал генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов. - Не только потому, что это чрезвычайно ценный игрок для нашей команды, но и еще и потому, что он за сравнительно короткий срок стал любимцем многочисленных почитателей красно-белых. От души желаю Квинси успехов в выступлении за "Спартак" и сборную Нидерландов".
Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В прошлом сезоне голландец провел за "Спартак" 30 матчей в чемпионате России, став с 18 забитыми мячами лучшим бомбардиром команды. В нынешнем сезоне Промес провел все четыре матча в чемпионате страны, в которых забил два мяча.