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Около 200 болельщиков поддержат футбольный клуб ЦСКА в матче с "Томью"

Спорт
27 августа, 13:43 UTC+3 ТОМСК корр. ТАСС, Павел Гуревич
Из Москвы приедет около 30-40 человек
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ТОМСК, 27 августа. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Порядка двухсот болельщиков поддержат московский ЦСКА в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу с "Томью". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе томского клуба.

В субботу ЦСКА на выезде сыграет с "Томью" на стадионе "Труд", начало встречи - 15:30 мск.

"ЦСКА поддержат порядка 200 болельщиков, из них из Москвы будет около 30-40 человек", - сказали в пресс-службе клуба.

После четырех туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. "Томь" занимает 11-ю строчку с четырьмя баллами.

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