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Доннарумма стал самым молодым футболистом за 105 лет, вызванным в сборную Италии

Спорт
27 августа, 15:46 UTC+3 РИМ РИМ 27, августа. /ТАСС
Младше вратаря "Милана" в состав сборной попадали лишь Родольфо Джавинелли и Ренцо де Векки в период с 1910 по 1911 год. Обоим было по 16 лет
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Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма

© EPA/MATTEO BAZZI

РИМ, 27 августа. /ТАСС/. Семнадцатилетний вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма вызван в сборную Италии по футболу и стал самым молодым игроком итальянской команды с 1911 года. Об этом сообщает портал Football Italia.

В субботу главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура назвал состав команды на товарищеский матч с французами и встречу отборочного турнира чемпионата мира - 2018 с командой Израиля, в который вошли 26 футболистов. Среди вызванных игроков также присутствует основной вратарь итальянцев и туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, который старше Доннаруммы на 21 год.

Младше Доннаруммы в состав сборной Италии попадали лишь Родольфо Джавинелли и Ренцо де Векки в период с 1910 по 1911 год. Обоим было по 16 лет.

В прошлом сезоне Доннарумма провел за "Милан" 30 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 29 мячей.

Сборная Италии примет французов 1 сентября, а 5 сентября на выезде встретится с командой Израиля.

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