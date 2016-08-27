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ЦСКА победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
27 августа, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Игра завершилась со счетом 3:1
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома со счетом 3:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе армейцев шайбами отметились Игорь Ожиганов (14-я минута), Сергей Андронов (23) и Никита Пивцакин (27). Единственный гол в составе "Салавата Юлаева" забил Андреас Энгквист (15).

В следующем матче ЦСКА в Москве примет нижнекамский "Нефтехимик". "Салават Юлаев" на выезде сыграет с "Югрой" из Ханты-Мансийска. Обе встречи пройдут 30 августа.

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