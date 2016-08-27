"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" дома со счетом 3:0 обыграл пермский "Амкар" в матче пятого тура чемпионата России по футболу.
В составе "Зенита" дублем отметился Жулиано (22-я и 32-я минуты), еще один гол на счету Доменико Кришито (89). Санкт-Петербургский клуб одержал вторую победу в текущем сезоне. Таким образом, после пяти матчей "Зенит" с 9 очками занимает третье место в таблице чемпионата России.
"Амкар" потерпел первое поражение в сезоне и опустился на четвертое место в таблице. На счету пермской команды 8 очков.
В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет 11 сентября. "Амкар" днем ранее на своем поле примет томскую "Томь".