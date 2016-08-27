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"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
27 августа, 20:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 27, августа. /ТАСС
В составе "Зенита" дублем отметился Жулиано, еще один гол на счету Доменико Кришито. "Амкар" потерпел первое поражение в сезоне и опустился на четвертое место в таблице
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Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Аксель Витсель, Луиш Нету, Артем Дзюба и Александр Кокорин
Игроки "Зенита" Аксель Витсель, Луиш Нету, Артем Дзюба и Александр Кокорин
Игроки "Зенита" Аксель Витсель, Луиш Нету, Артем Дзюба и Александр Кокорин
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Амкара" Сергей Баланович и "Зенита" Аксель Витсель
Игроки "Амкара" Сергей Баланович и "Зенита" Аксель Витсель
Игроки "Амкара" Сергей Баланович и "Зенита" Аксель Витсель
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Виктор Жулиано и "Амкара" Брайн Идову
Игроки "Зенита" Виктор Жулиано и "Амкара" Брайн Идову
Игроки "Зенита" Виктор Жулиано и "Амкара" Брайн Идову
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Эсекьель Гарай и "Амкара" Чума Анене
Игроки "Зенита" Эсекьель Гарай и "Амкара" Чума Анене
Игроки "Зенита" Эсекьель Гарай и "Амкара" Чума Анене
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Амкара" Николай Зайцев и "Зенита" Виктор Жулиано
Игроки "Амкара" Николай Зайцев и "Зенита" Виктор Жулиано
Игроки "Амкара" Николай Зайцев и "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС
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Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Аксель Витсель, Луиш Нету, Артем Дзюба и Александр Кокорин
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Амкара" Сергей Баланович и "Зенита" Аксель Витсель
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Виктор Жулиано и "Амкара" Брайн Идову
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Эсекьель Гарай и "Амкара" Чума Анене
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Амкара" Николай Зайцев и "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС
Игроки "Зенита" Артем Дзюба и "Амкара" Петар Занев
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" дома со счетом 3:0 обыграл пермский "Амкар" в матче пятого тура чемпионата России по футболу.

В составе "Зенита" дублем отметился Жулиано (22-я и 32-я минуты), еще один гол на счету Доменико Кришито (89). Санкт-Петербургский клуб одержал вторую победу в текущем сезоне. Таким образом, после пяти матчей "Зенит" с 9 очками занимает третье место в таблице чемпионата России.

"Амкар" потерпел первое поражение в сезоне и опустился на четвертое место в таблице. На счету пермской команды 8 очков.

В следующем туре "Зенит" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". Встреча пройдет 11 сентября. "Амкар" днем ранее на своем поле примет томскую "Томь".

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