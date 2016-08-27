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СМИ: футболист "Скендербеу" Лятифи продолжит карьеру в "Ростове"

Спорт
27 августа, 22:53 UTC+3 АФИНЫ АФИНЫ 27, августа. /ТАСС
Российский клуб заплатит за 22-летнего албанца €1 млн. Трансфер станет самым дорогим за всю историю чемпионата Албании
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АФИНЫ, 27 августа. /ТАСС/. Полузащитник албанского футбольного клуба "Скендербеу" Лиридон Лятифи в ближайшее время подпишет контракт с российским "Ростовом". Об этом сообщает интернет-портал Gazetaolle.

Российский клуб заплатит за 22-летнего албанца €1 млн. Соглашение будет заключено на срок три года, сумма контракта составит €1,5 млн.

Трансфер Лятифи станет самым дорогим за всю историю чемпионата Албании.

В сезоне-2015/16 албанец провел 27 встреч и отметился в них пятью голами.

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