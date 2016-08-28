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Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клуба

Спорт
28 августа, 11:12 UTC+3 РИМ РИМ 28, августа. /ТАСС
"Переговоры по моему переходу завершились. Я сейчас не могу назвать клуб, но точно могу сказать, что останусь в Европе", - сообщил игрок
Материал из 1 страницы
Маурисио

Маурисио

© AP Photo/Martin Meissner

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник итальянского футбольного клуба "Лацио" Маурисио, в приобретении которого, по неофициальным данным, был заинтересован российский "Спартак", в ближайшее время перейдет в одну из европейских команд. Об этом сообщил сам футболист, которого цитирует La Gazzetta dello Sport.

"Переговоры по моему переходу завершились. Я сейчас не могу назвать клуб, но точно могу сказать, что останусь в Европе", - сообщил Маурисио. Стоимость трансфера футболиста оценивается в €2,5 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 27-летний защитник провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.

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