Футболист "Лацио" Маурисио, на которого претендует "Спартак", сообщил об уходе из клуба

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Бразильский защитник итальянского футбольного клуба "Лацио" Маурисио, в приобретении которого, по неофициальным данным, был заинтересован российский "Спартак", в ближайшее время перейдет в одну из европейских команд. Об этом сообщил сам футболист, которого цитирует La Gazzetta dello Sport.

"Переговоры по моему переходу завершились. Я сейчас не могу назвать клуб, но точно могу сказать, что останусь в Европе", - сообщил Маурисио. Стоимость трансфера футболиста оценивается в €2,5 млн.

В прошлом сезоне чемпионата Италии 27-летний защитник провел 24 матча, в 19 из которых выходил на поле в стартовом составе.