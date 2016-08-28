Футболисты ЦСКА Дзагоев и Фернандес получили ушибы в матче с "Томью"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев и его одноклубник защитник Марио Фернандес получили ушибы бедра в матче пятого тура чемпионата России по футболу с "Томью" (1:0), который прошел в субботу. Об этом, как сообщает пресс-служба армейского клуба, стало известно после медобследования.

"У Алана выявлен спазм мышц задней поверхности правого бедра, - говорится в сообщении. - Марио получил повреждение мягких тканей передней поверхности бедра".

Фернандес в июле 2016 года получил российское гражданство.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал обоих игроков на учебно-тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами со сборными Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).