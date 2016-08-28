Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-й

Спорт
28 августа, 16:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, августа. /ТАСС
Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо, третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон
Материал из 1 страницы
© EPA/VALDRIN XHEMAJ

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Бельгии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо, третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, который стартовал с последней линии стартовой решетки из-за установки нового мотора.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" завершил гонку на 14-м месте. Его партер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел из-за лопнувшей покрышки на первых кругах гонки.

На 10-м круге датский гонщик "Рено" Кевин Магнуссен не справился с управлением на выходе из поворота и врезался в барьер из покрышек. Машина была разбита, но пилот самостоятельно выбрался из болида и прихрамывая покинул пределы трассы. Позже стало известно, что у гонщика повреждена лодыжка. Также по разным причинам гонку не смогли завершить швед Маркус Эрикссон ("Заубер"), британец Дженсон Баттон ("Макларен") и немец Паскаль Верляйн ("Манор").

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Италии со 2 по 4 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Формула-1
В других СМИ
Реклама
Фото
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
6
Медведев вручил призерам Олимпиады автомобили BMW российской сборки
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
2
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 22 американским спортсменам
3
В Киеве обнаружен мертвым российский журналист Александр Щетинин
4
Вячеслав Никонов: Россия оказалась в худшей ситуации, чем во времена холодной войны
5
Немецкий политик: Запад совершил серьезные ошибки в отношениях с Россией
6
СМИ: Ратко Младич находится при смерти
7
Автобус столкнулся с маршруткой в Москве, есть пострадавшие
Темы дня
Реклама