Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Бельгии, Квят - 14-й

БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Бельгии - 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо, третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон, который стартовал с последней линии стартовой решетки из-за установки нового мотора.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" завершил гонку на 14-м месте. Его партер по команде испанец Карлос Сайнс-младший сошел из-за лопнувшей покрышки на первых кругах гонки.

На 10-м круге датский гонщик "Рено" Кевин Магнуссен не справился с управлением на выходе из поворота и врезался в барьер из покрышек. Машина была разбита, но пилот самостоятельно выбрался из болида и прихрамывая покинул пределы трассы. Позже стало известно, что у гонщика повреждена лодыжка. Также по разным причинам гонку не смогли завершить швед Маркус Эрикссон ("Заубер"), британец Дженсон Баттон ("Макларен") и немец Паскаль Верляйн ("Манор").

Следующий этап "Формулы-1" состоится в Италии со 2 по 4 сентября.