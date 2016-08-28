Тренер МХК "Йокерит" надеется, что в будущем молодежный Кубок мира пройдет в Хельсинки

НИЖНЕКАМСК, 28 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Главный тренер финской молодежной команды "Йокерит" Янне Туунанен остался доволен уровнем организации Кубка мира среди молодежных клубных команд и надеется, что в будущем турнир может пройти в Хельсинки. Об этом он сообщил ТАСС.

В Нижнекамске и Набережных Челнах проходит шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд, с участием восьми коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Турнир проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF). По итогам завершающихся соревнований команда "Йокерита" заняла в турнире четвертое место, в матче за бронзу уступив "Снежным Барсам" со счетом 1:2.

"Турнир организован на довольно хорошем уровне: у нас не было проблем с логистикой, так как наш отель расположен рядом с ареной, нас вкусно кормили, сервис тоже был на уровне, поэтому нам не на что жаловаться. Так что мы очень довольны, что приняли участие в этих соревнованиях, здесь все было качественно, и мы знали это заранее, изучив историю предыдущих турниров", - сказал Туунанен.

"Проведение Кубка мира в Хельсинки - это, конечно же, интересная идея, - продолжил финский специалист. - Надеюсь, что это когда-нибудь произойдет. Уверен, жителям нашего хоккейного города понравился бы такой турнир. Тем более он получил бы еще большее освещение в европейской прессе, чего очень заслуживает".

Также наставник финской команды посетовал, что тренерскому штабу не удалось по разным причинам привезти на турнир ряд сильных игроков. "Нам не удалось привезти на турнир ряд основных хоккеистов - четыре сильных игрока остались выступать за фарм-команду "Йокерита" во второй финской лиге, также мы потеряли ряд игроков, которые в межсезонье перешли выступать в североамериканские лиги. Поэтому на турнире нам, наверное, не хватило более опытных хоккеистов. У нас в команде много 18-летних ребят, которым пока просто не хватает опыта, зато они, безусловно, обогатили его, выступая здесь", - заключил Туунанен.

Ранее международный турнир принимали исключительно российские города: три первых розыгрыша молодежного Кубка мира (2011, 2012, 2013) проходили в Омске, в 2014 году местом проведения была Уфа, а в 2015 году - Свердловская область (Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма). Седьмой розыгрыш Кубка вновь пройдет в Свердловской области. В финале шестого Кубка мира встречаются российские команды, представляющие Молодежную хоккейную лигу (МХЛ), - нижнекамский "Реактор" и ярославский "Локо".