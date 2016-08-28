Морозов: Молодежный Кубок мира по хоккею может пройти за рубежом при поступлении заявки

НИЖНЕКАМСК, 28 августа. /Спец. корр. ТАСС Артур Кутуев/. Руководство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) рассмотрит возможность проведения Кубка мира среди молодежных клубных команд за пределами России в случае поступления соответствующей заявки от зарубежного города. Такое мнение ТАСС высказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

В Нижнекамске и Набережных Челнах завершился шестой по счету розыгрыш Кубка мира среди молодежных клубных команд с участием восьми коллективов - из России, Казахстана, Латвии, Швеции, Финляндии, Чехии и Словакии. Клуб "Локо" в финале турнира, организованного МХЛ и проводимого под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF), выиграл у нижнекамского "Реактора" со счетом 5:1 и, таким образом, впервые в истории стал обладателем этого трофея. Предыдущие розыгрыши Кубка проходили исключительно в российских городах.

"Проведение турнира в зарубежном городе может обсуждаться, но пока нет желающих, так как здесь потребуются определенные затраты и время на подготовку и организацию турнира. Поэтому если в директорат турнира поступят предложения от зарубежных городов, то мы обязательно их рассмотрим. Ближе к следующему сезону будем искать новое место проведения турнира и тогда рассмотрим заявки всех желающих", - сказал Морозов.

Седьмой розыгрыш Кубка мира пройдет в Свердловской области в 2017 году, по традиции, перед началом сезона МХЛ.

Безупречная организация

Далее в беседе с журналистами Морозов рассказал, что остался доволен проведением шестого розыгрыша Кубка мира в Татарстане.

"Татарстан в очередной раз показал, что умеет проводить спортивные турниры на самом высшем уровне, никаких накладок с командами не происходило, все участники остались довольны. Ребята хорошо играли - у всех в глазах горело большое желание. Мы рады, что с учетом выступления иностранных команд наши ребята могут прогрессировать, надеемся, что это развитие молодежного хоккея продолжится. Нам очень повезло, что был российский финал и команды получили отличную поддержку трибун, даже был сектор болельщиков, приехавших из Ярославля, поэтому праздник удался, будем идти дальше", - отметил Морозов.

Турнир может быть расширен

"Немцы и швейцарцы просили допустить их к участию в Кубке мира, поэтому турнир может быть расширен. На первом директорате Кубка мира в Свердловской области мы обязательно обсудим все вопросы формата проведения следующего турнира. В Свердловской области турнир будут принимать также два города, однако окончательно по городам- хозяевам мы примем решение на директорате, который может пройти в октябре", - сказал Морозов.

Также, по словам Морозова, директорат турнира продолжит вести переговоры с канадскими командами об участии в последующих розыгрышах, так как североамериканский стиль игры только повысит уровень соревнований.

Все готово в МХЛ

Управляющий директор МХЛ рассказал, что лига готова к старту нового сезона, а арены в Уссурийске и в Москве, имевшие некоторые недоработки, готовы принять матчи МХЛ.

Сезон МХЛ-2016/17 откроется 4 сентября матчем в Ярославле между действующим обладателем Кубка Харламова "Локо" и нижегородской "Чайкой".