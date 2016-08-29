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Зубков считает неправильным совмещение постов главы Федерации бобслея и главного тренера

Спорт
29 августа, 6:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
"У сборных России по бобслею и скелетону в новом сезоне должен быть только один главный тренер", - заявил президент Федерации бобслея России
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Федерации бобслея России Александр Зубков в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что в настоящее время неофициально совмещает пост руководителя организации с постом главного тренера, однако в последующем намерен сосредоточиться только на административной работе.

"У сборных России по бобслею и скелетону в новом сезоне должен быть только один главный тренер, - считает Зубков. - Старшие тренеры есть. В бобслее - Олег Сухорученко, в скелетоне - Данил Чабан. На сегодняшний день я неофициально совмещаю пост главного тренера с руководством Федерацией. Но у меня впереди много работы и на посту президента. Поэтому, как только появится достойный кандидат на пост главного тренера, то он сразу займет это вакантное место".

Еще в прошлом сезоне в Федерации бобслея России было два главных тренера. Канадец Пьер Людерс отвечал за бобслей, немец Вилли Шнайдер - за скелетон.

"После того, как этим специалистам будут выплачены все долги по зарплате, мы начнем выстраивать с ними диалог, - продолжил собеседник ТАСС. - Но ни Людерс, ни Шнайдер на пост главного тренера претендовать не будут. В любой другой должности - не исключено".

Двукратный олимпийский чемпион Зубков стал президентом Федерации бобслея России 2 июня 2016 года.

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