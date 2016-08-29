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Теннисист Турсунов снялся с US Open

Спорт
29 августа, 10:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, августа. /ТАСС
В матче первого круга Турсунов должен был сыграть с Джорданом Томпсоном из Австралии
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Теннисист Дмитрий Турсунов

Теннисист Дмитрий Турсунов

© AP Photo/Michel Euler

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российский теннисист Дмитрий Турсунов снялся с US Open. В турнире также не примет участия австралиец Танаси Коккинакис, их заменят немец Даниэль Брандс и словак Йозеф Ковалик. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Турсунов на своей странице в Instagram сообщил, что будет присутствовать в понедельник в Санкт-Петербурге на открытии турнира серии "Фьючерс". "До старта теннисных турниров ПТК Open и Grand Palace CUP остался 1 день. 29 августа жду всех страстных любителей теннисного спорта на кортах центра "Динамо". Запустим "время тенниса" вместе", - написал теннисист.

Горячее «время тенниса» в Петербурге. Буду вновь проводить мастер-класс в рамках открытия международных мужских теннисных турниров ПТК Open и Grand Palace Cup 29 августа в 13.30. Встречаемся на стадионе «Динамо». За подробностями: www.timefortennis.ru #времятенниса #пткopen #птк #gpcup #tennis #russia #tournament #tursunov #wilson #теннис #spb #спб #динамо #турнир #турсунов #sport #life #news

Фото опубликовано Dmitry Tursunov (@tursunov_tales)

В матче первого круга Турсунов должен был сыграть с Джорданом Томпсоном из Австралии. Теперь соперником австралийца станет бельгиец Стив Дарси.

Таким образом, из россиян выступят в Нью-Йорке Михаил Южный, Евгений Донской, Андрей Кузнецов, Теймураз Габашвили, а также пробившийся в основную сетку через квалификацию Карен Хачанов.

US Open стартует в понедельник в Нью-Йорке и завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и пройдет в 136-й раз. Турнир традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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