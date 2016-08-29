Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Амир Натхо подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар"

Спорт
29 августа, 13:21 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 29, августа. /ТАСС
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Амира Натхо подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года. "Амир Натхо пополнил состав "Краснодара-2", - говорится в сообщении.

В конце июня бывший игрок ЦСКА Натхо проходил просмотр в "Спартаке-2".

Амир, младший брат футболиста ЦСКА Бибраса Натхо, перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской "Барселоны", заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать контракт с игроком.

В минувшем сезоне Натхо сыграл 14 матчей в турнире молодежных команд, забив 2 мяча. Кроме того, принял участие в матче 1/16 финала Кубка России против иркутского "Байкала" (2:1).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
14
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама