Амир Натхо подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар"

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КРАСНОДАР, 29 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Амира Натхо подписал контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года. "Амир Натхо пополнил состав "Краснодара-2", - говорится в сообщении.
В конце июня бывший игрок ЦСКА Натхо проходил просмотр в "Спартаке-2".
Амир, младший брат футболиста ЦСКА Бибраса Натхо, перешел в армейскую команду летом 2015 года из испанской "Барселоны", заключив с российским клубом контракт на один сезон с возможностью продления еще на три года. По окончании сезона клуб решил не продлевать контракт с игроком.
В минувшем сезоне Натхо сыграл 14 матчей в турнире молодежных команд, забив 2 мяча. Кроме того, принял участие в матче 1/16 финала Кубка России против иркутского "Байкала" (2:1).