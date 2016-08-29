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Покровская: паралимпийцам РФ поставили "глухую стену", но надежда на участие в Играх есть

Спорт
29 августа, 14:11 UTC+3 МОСКВА Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс
Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября 2016 года
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина, Сергей Фукс/. Российским паралимпийцам, которых отстранили от участия в Играх-2016, поставили "глухую стену", но надежда на их выступление в Рио-де-Жанейро сохраняется. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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7 августа Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года.

"Ситуация с нашими паралимпийцами - это ужас, и как бы наши власти не старались помочь, просто глухая стена стоит. Хотя есть еще надежда на руководство, что они сделают все возможное. Мы за них очень переживаем, ведь они такие приветливые, для них спорт - это счастье, эти люди совершают каждый день подвиг, а им поставили глухую стену. Слабая надежда есть, но правительство их не оставит", - сказала Покровская.

"Люди, которые занимались отстранением, будут раскаиваться за этот поступок всю жизнь, это просто безбожно", - добавила она.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября 2016 года.

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