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"Витязь" одержал первую победу в чемпионате КХЛ сезона-2016/17

Спорт
29 августа, 14:44 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 29, августа. /ТАСС
Клуб из Подмосковья в Хабаровске обыграл местный "Амур", встреча завершилась со счетом 3:1
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ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Подмосковный "Витязь" со счетом 3:1 победил хабаровский "Амур" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Витязя" шайбы на счету Максима Афиногенова (15-я минута), Миро Аалтонена (25) и Александра Копейкина (45). У хозяев отличился Ян Коларж (11).

"Витязь" одержал первую победу в сезоне-2016/17 и после двух сыгранных матчей расположился на 8-м месте в турнирной таблице Западной конференции. "Амур" потерпел третье поражение в трех играх и занимает 13-е место в Восточной конференции.

В следующем матче "Витязь" 2 сентября примет дома омский "Авангард", а "Амур" 31 августа дома встретится с владивостокским "Адмиралом".

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