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Песков: место проведения состязаний паралимпийцев пока не определено

Спорт
29 августа, 15:20 дата обновления: 29 августа, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Место проведения специальных соревнований для паралимпийцев пока не определено, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Проведение таких соревнований, безусловно, требует подготовки, и, конечно, в одночасье прийти к какому-то однозначному решению в плане места проведения невозможно", - объяснил представитель Кремля.

По его словам, "специалисты занимаются проработкой" (возможности организации соревнований паралимпийцев). "Как только она будет завершена, тогда уже можно будет назвать это место, но пока, насколько мне известно, этого сделать еще невозможно", - сказал Песков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин заявил, что в России будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, а призовые на них будут идентичны олимпийским. Замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член исполкома Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев счел, что такие игры могли бы пройти, например, в Крыму или в Сочи. Ранее сегодня глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею проведения на полуострове специальных соревнований для паралимпийцев.

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Песков, Дмитрий Сергеевич
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