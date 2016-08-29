Виктор Христенко намерен переизбираться на пост главы Ассоциации гольфа России

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов, Альберт Стародубцев/. Российский государственный деятель Виктор Христенко намерен переизбираться на пост президента Ассоциации гольфа России (АГР). Об этом Христенко, который возглавляет организацию с февраля 2015 года, сообщил ТАСС.

"Дату проведения отчетно-выборной конференции Ассоциации гольфа России должен утвердить исполком, - сказал Христенко. - Как вы знаете, по закону мы должны уложиться в шесть месяцев, и мы обязательно проведем ее в эти сроки".

"Есть ли у меня желание продолжать работу на этом посту? Есть. Мне будет трудно отказаться от того, что я начал уже делать. У нас разработана долгосрочная программа развития гольфа, которую мы только начали претворять в жизнь", - сказал Христенко.

Гольф на завершившихся в Рио-де-Жанейро Олимпийских играх был представлен впервые после более чем векового перерыва. В последний раз этот вид спорта присутствовал в олимпийской программе на Играх-1904 в американском Сент- Луисе, тогда в турнире участвовали только мужчины. Соревнования среди женщин не проводились с 1900 года.

Россию на Играх представляла Мария Верченова. По итогам турнира она заняла 16-е место.