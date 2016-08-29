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Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 9 австралийским спортсменам

Спорт
29 августа, 16:55 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 29, августа. /ТАСС
Сообщается, что лицензии получили австралийская женская команда по голболу, теннисистка, а также два легкоатлета
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© Александр Рюмин/ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Лицензии на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро, перераспределенные в результате отстранения сборной России, переданы 9 австралийским спортсменам. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что МПК после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

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Сообщается, что лицензии получили австралийская женская команда по голболу, теннисистка, а также два легкоатлета. В результате общее количество австралийских спортсменов на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро возросло до 178 человек.

Ранее 22 лицензии российских спортсменов были отданы команде США. Американская сборная сможет отправить на Паралимпиаду 289 спортсменов и будет самой многочисленной. Заявка США на Игры в Рио-де-Жанейро является крупнейшей в истории страны.

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

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