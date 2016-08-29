Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиков

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву необходимо доказать игрой и поведением, что они достойны доверия болельщиков и возвращения в сборную России по футболу. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС), министр спорта РФ Виталий Мутко.

На прошлой неделе был оглашен список из 23 футболистов, которые 29 августа начали подготовку к товарищеским матчам с командами Турции и Ганы. Кокорин и Мамаев не получили вызов в сборную из-за скандала, связанного с участием игроков в вечеринке в Монако.

"Кокорину и Мамаеву нужно пройти определенный путь, вернуть доверие болельщиков, - сказал Мутко. - Надо доказывать игрой, поведением, тогда у них будут шансы вернуться в сборную России. Кокорин - перспективный парень".

По словам Мутко, сборной России потребуется несколько дней для того, чтобы новые игроки и тренер успели привыкнуть к коллективу. "У нас новый тренер, 15 новых игроков, - сказал глава РФС. - Потребуется два-три дня, чтобы команда вошла в свое русло. Для тренерского штаба все впервые".

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев из-за травм пропустили тренировку сборной России по футболу, которая прошла в понедельник на "Арене-Химки".

"В целом, я не удивлен составом сборной, - добавил Мутко. - Нет такого, чтобы кого-то из футболистов мы не знали, все игроки бывали в юношеской или молодежной сборных России. Это первый сбор национальной команды, все определит дальнейший прогресс игроков. Надеюсь, что Дзюба и Дзагоев быстро поправятся".