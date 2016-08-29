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Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиков

Спорт
29 августа, 18:27 дата обновления: 29 августа, 18:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
"Надо доказывать игрой, поведением, тогда у них будут шансы вернуться в сборную России", - сказал министр спорта РФ
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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Егор Алеев/ТАСС, архив

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву необходимо доказать игрой и поведением, что они достойны доверия болельщиков и возвращения в сборную России по футболу. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС), министр спорта РФ Виталий Мутко.

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На прошлой неделе был оглашен список из 23 футболистов, которые 29 августа начали подготовку к товарищеским матчам с командами Турции и Ганы. Кокорин и Мамаев не получили вызов в сборную из-за скандала, связанного с участием игроков в вечеринке в Монако.

"Кокорину и Мамаеву нужно пройти определенный путь, вернуть доверие болельщиков, - сказал Мутко. - Надо доказывать игрой, поведением, тогда у них будут шансы вернуться в сборную России. Кокорин - перспективный парень".

По словам Мутко, сборной России потребуется несколько дней для того, чтобы новые игроки и тренер успели привыкнуть к коллективу. "У нас новый тренер, 15 новых игроков, - сказал глава РФС. - Потребуется два-три дня, чтобы команда вошла в свое русло. Для тренерского штаба все впервые".

Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев из-за травм пропустили тренировку сборной России по футболу, которая прошла в понедельник на "Арене-Химки".

"В целом, я не удивлен составом сборной, - добавил Мутко. - Нет такого, чтобы кого-то из футболистов мы не знали, все игроки бывали в юношеской или молодежной сборных России. Это первый сбор национальной команды, все определит дальнейший прогресс игроков. Надеюсь, что Дзюба и Дзагоев быстро поправятся".

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