"Автомобилист" победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Рок Тичар (50-я минута) и Анатолий Голышев (54).

В Восточной конференции "Автомобилист" после четырех матчей лидирует с 9 очками, "Металлург" идет на восьмом месте, набрав 4 очка.

В следующем матче "Автомобилист" 31 августа дома сыграет с челябинским "Трактором", "Металлург" 1 сентября на выезде проведет матч с ханты-мансийской "Югрой".