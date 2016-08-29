"Автомобилист" победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком КилисеМеждународная панорама 29 августа, 19:32
Цукерберг пожертвовал €500 тыс. в пользу Красного крестаОбщество 29 августа, 19:28
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандалаМеждународная панорама 29 августа, 19:23
"Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2016 годЭкономика и бизнес 29 августа, 19:07
Суд в Измаиле решил арестовать подозреваемого в убийстве девочки в поселке ЛощиновкаПроисшествия 29 августа, 19:03
Футболист Артем Дзюба не примет участие в товарищеских матчах сборной РоссииСпорт 29 августа, 19:02
"Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами олимпийских чемпионок по гандболуСпорт 29 августа, 19:01
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу приглашен на 18-й форум элитных тренеров УЕФАСпорт 29 августа, 18:31
Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиковСпорт 29 августа, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над магнитогорским "Металлургом" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Рок Тичар (50-я минута) и Анатолий Голышев (54).
В Восточной конференции "Автомобилист" после четырех матчей лидирует с 9 очками, "Металлург" идет на восьмом месте, набрав 4 очка.
В следующем матче "Автомобилист" 31 августа дома сыграет с челябинским "Трактором", "Металлург" 1 сентября на выезде проведет матч с ханты-мансийской "Югрой".