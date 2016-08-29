Словенский арбитр Скомина рассудит сборные России и Турции в товарищеском матче

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Словенский арбитр Дамир Скомина назначен на товарищеский матч между сборными России и Турции. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут соотечественники Юре Прапротник и Роберт Вукан.

Скомина обслуживал матч сборной России против команды Словакии (0:2) на чемпионате Европы 2016 года во Франции.

Матч Турция - Россия пройдет 31 августа в Анталье.