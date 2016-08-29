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IPC: ПКР не имел возможности выполнять обязательства перед WADA, поэтому и был отстранен

Спорт
29 августа, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
IPC считает, что ПКР не выполняет условия членства в IPC и оказывается неспособным или не желающим выполнять и соблюдать обязанности и обязательства членской организации, говорится в письме комитета
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) не имел возможности выполнять обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA), что и стало причиной недопуска российских спортсменов к участию в Паралимпиаде 2016 года. Об этом говорится в мотивировочном письме Международного паралимпийского комитета (IPC), которое опубликовано на сайте ПКР.

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"На основании содержания отчета Макларена и дополнительных данных, которые находятся в нашем распоряжении, IPC вынужден заключить, что в настоящее время спортивная организация, находящаяся в положении ПКР, не имеет возможности выполнять свои обязательства в соответствии с антидопинговым кодексом IPC и Всемирным антидопинговым агентством", - говорится в письме.

"IPC считает, что ПКР не выполняет условия требования членства в IPC и оказывается неспособным или не желающим выполнять и соблюдать обязанности и обязательства членской организации в части выполнения требований антидопингового кодекса IPC и Всемирного антидопингового агентства, а также обеспечить соблюдение и выполнение в пределах своей собственной национальной юрисдикции", - говорится также в сообщении.

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