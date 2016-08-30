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Чемпионка ОИ-2016 Моника Пуиг проиграла в первом круге Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
30 августа, 2:38 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС
Пуэрториканская теннисистка проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счетом 4:6, 2:6
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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Пуэрториканская теннисистка Моника Пуиг, выигравшая одиночный турнир Олимпиады в Рио-де-Жанейро, уступила в первом круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

Пуиг проиграла китаянке Чжэн Сайсай со счетом 4:6, 2:6. В следующем раунде соперницей китаянки станет победитель матча Катерина Бондаренко (Украина) - Се Шувэй (Тайвань).

В финале Олимпийского турнира, который прошел 14 августа, Пуиг оказалась сильнее немки Ангелик Кербер. Золотая медаль, которую завоевала Пуиг в Рио-де-Жанейро, стала первой наградой высшего достоинства в истории Пуэрто-Рико.

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