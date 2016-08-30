Почтовая марка города-организатора ЧМ-2018 по футболу Казани вышла в обращение

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Церемония специального гашения почтовой марки с плакатом города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года состоялась в Казани. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

В мероприятии, которое прошло в казанской ратуше, приняли участие руководитель федерального агентства связи Олег Духовницкий, министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан Владимир Леонов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Для гашения марки был изготовлен специальный штемпель, на котором указана дата празднования Дня города и Дня республики - 30 августа. На марке, вышедшей тиражом 400 тыс. экземпляров, также изображен главный стадион города - "Казань-Арена". Дополнительно выпущена почтовая карточка с официальным плакатом города-организатора Казани и карточка с оригинальной маркой, на которой изображены достопримечательности города - центр семьи "Казан" и Казанский Кремль.

Филателистическая программа чемпионата мира стартовала летом 2015 года в рамках мероприятий, предваряющих жеребьевку отборочного турнира. Первые четыре марки серии "Стадионы" были выпущены в ноябре 2015 года. Еще четыре марки со стадионами будущего турнира будут выпущены в 2017 году. Всего же филателистическая программа чемпионата мира предполагает выпуск 53 видов марок и маркированных конвертов.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Казань примет четыре матча группового этапа, а также матчи 1/8 финала и четвертьфинала.