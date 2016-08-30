ХК "Куньлунь" в ближайшем будущем не планирует покупать дорогих игроков

ПЕКИН, 30 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Первый китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" в краткосрочной перспективе не планирует покупать дорогих игроков. Об этом после официальной презентации команды заявил в беседе с российскими и китайскими журналистами генеральный менеджер клуба Владимир Кречин.

"Мы уже подписали много профессиональных игроков, а покупать их сейчас для нас нецелесообразно", - сказал он, добавив, что речь идет о дорогих хоккеистах. По его словам, в ближайшем будущем менеджеры сосредоточат свои усилия на привлечении свободных агентов.

"Что касается свободных агентов - игроков, у которых закончился контракт, - мы предложим им контракты на лучших условиях", - отметил Кречин.

Как подчеркнул генеральный менеджер, клуб намерен наращивать количество хоккеистов из Китая, а при привлечении игроков из других стран не будет ограничиваться каким-либо регионом. "Мы уже сейчас имеем игроков из семи стран, поэтому будем приглашать хоккеистов из всех стран", - пояснил он.

"Все по мере надобности. Сейчас наша главная задача - создать команду, чтобы она работала, заиграла. И потом по мере надобности будем покупать более дорогих и более опытных игроков", - резюмировал Кречин.

"Куньлунь Ред Стар" в этом сезоне дебютирует в КХЛ в качестве первого китайского клуба, команда была принята в состав участников лиги в конце июня. Первый официальный матч команда проведет 1 сентября в гостях с хабаровским "Амуром". В составе клуба собраны хоккеисты из Китая, России, Финляндии, Канады, США, Словакии и Франции.