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"Салават Юлаев" обыграл "Югру" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
30 августа, 19:21 UTC+3 ХАНТЫ-МАНСИЙСК ХАНТЫ-МАНСИЙСК 30, августа. /ТАСС
В Восточной конференции "Салават Юлаев" после четырех матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 6 очков, "Югра" с 3 баллами идет на 10-м месте
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 августа. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Захар Арзамасцев (30-я минута), Игорь Григоренко (50) и Денис Куляш (51). У проигравших отличился Павел Медведев (23, 32).

В Восточной конференции "Салават Юлаев" после четырех матчей занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 6 очков, "Югра" с 3 баллами идет на 10-м месте.

В следующем матче "Салават Юлаев" 2 сентября на выезде сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Югра" 1 сентября дома примет магнитогорский "Металлург".

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