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Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

Спорт
30 августа, 20:36 UTC+3
Россиянин показал результат 50,30 секунды
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Владимир Морозов

Владимир Морозов

© Станислав Красильников/ТАСС

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Берлине.

Он показал результат 50,30 секунды. Морозов обновил свое прежнее достижение, установленное 26 августа на первом этапе Кубка мира в Париже (50,60).

Морозов является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх в Бразилии он остался без наград.

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