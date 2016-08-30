Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФОбщество 30 августа, 21:32
Около 70 рейсов задержаны в аэропортах Москвы из-за непогодыПроисшествия 30 августа, 21:06
Объявлены направления тем выпускных сочинений 2016 годаОбщество 30 августа, 20:40
Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой водеСпорт 30 августа, 20:36
Водянова стала 11 самой высокооплачиваемой моделью в мире по версии ForbesОбщество 30 августа, 20:31
Васильева: сочинения должны оцениваться по пятибалльной системеОбщество 30 августа, 19:58
СМИ: предвыборный штаб Клинтон пытается раскопать компромат на ТрампаМеждународная панорама 30 августа, 19:54
Сенатор Сандерс поддержал решение Еврокомиссии взыскать налоги с AppleМеждународная панорама 30 августа, 19:51
CAS: отстранение ПКР послужит процессу восстановления общественного доверия к организацииСпорт 30 августа, 19:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Берлине.
Он показал результат 50,30 секунды. Морозов обновил свое прежнее достижение, установленное 26 августа на первом этапе Кубка мира в Париже (50,60).
Морозов является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх в Бразилии он остался без наград.