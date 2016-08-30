Пловец Морозов обновил мировой рекорд на дистанции 100 м комплексом на короткой воде

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Владимир Морозов установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м комплексным плаванием на короткой воде в рамках второго этапа Кубка мира, который проходит в Берлине.

Он показал результат 50,30 секунды. Морозов обновил свое прежнее достижение, установленное 26 августа на первом этапе Кубка мира в Париже (50,60).

Морозов является бронзовым призером Олимпиады 2012 года в эстафете 4х100 м вольным стилем. На Играх в Бразилии он остался без наград.