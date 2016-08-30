Время начала футбольного матча Турция - Россия перенесено на 21:30 мск

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Время начала товарищеского футбольного матча между сборными Турции и России перенесено на 21:30 мск, встреча будет показана в прямом эфире по российскому телевидению. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Ранее сообщалось, что Первый канал покажет встречу с 15-минутной задержкой.
"Начало контрольного матча между национальными сборными Турции и России, который пройдет 31 августа в Анталье, перенесено на 21:30 (мск). Это сделано по просьбе телетрансляторов, которые будут показывать игру в прямом эфире", - говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что матч между командами Турции и России начнется в 21:15 мск.