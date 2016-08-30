Время начала футбольного матча Турция - Россия перенесено на 21:30 мск

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Время начала товарищеского футбольного матча между сборными Турции и России перенесено на 21:30 мск, встреча будет показана в прямом эфире по российскому телевидению. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет встречу с 15-минутной задержкой.

"Начало контрольного матча между национальными сборными Турции и России, который пройдет 31 августа в Анталье, перенесено на 21:30 (мск). Это сделано по просьбе телетрансляторов, которые будут показывать игру в прямом эфире", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что матч между командами Турции и России начнется в 21:15 мск.