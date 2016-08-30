"Лада" обыграла "Северсталь" в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ

ВОЛОГДА, 30 августа. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" одержала победу над череповецкой "Северсталью" в серии буллитов в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 3:3. В составе "Лады" заброшенными шайбами отметились Георгий Белоусов (четвертая и 12-я минуты) и Александр Бумагин (27). У "Северстали" отличились Дмитрий Кагарлицкий (28 и 37) и Евгений Монс (36).

В серии буллитов победу одержали хоккеисты команды из Тольятти - 4:3. У победителей три послематчевых броска реализовал Никита Филатов, еще один на счету Белоусова. У проигравших дважды отличился Максим Трунев, один буллит реализовал Даниил Вовченко.

В Восточной конференции "Лада" после четырех матчей занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав семь очков, "Северсталь" в Западной конференции с тремя баллами идет на 12-м месте.

В следующем матче "Лада" 2 сентября на выезде сыграет с санкт-петербургским СКА, "Северсталь" 1 сентября дома примет нижнекамский "Нефтехимик".