Винус Уильямс установила рекорд по количеству выступлений на турнирах Большого шлема

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс вышла во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США, установив рекорд по количеству участий в подобных турнирах.
В первом круге американка, "посеянная" на турнире под шестым номером, одержала победу над представительницей Украины Катериной Козловой со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась два часа 44 минуты.
Для 36-летней Уильямс данный турнир стал 72-м в карьере. Американка побила рекорд соотечественницы Эми Фрэйзер (71). Стоит отметить, что Уильямс провела больше турниров серии Большого шлема среди как женщин, так и мужчин. Ближайшим преследователем американки является 43-летний француз Фабрис Санторо, в активе которого 70 участий на турнирах Большого шлема.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.