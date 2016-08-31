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Вратарь Харт перешел из ФК "Манчестер Сити" в "Торино" на правах аренды

Спорт
31 августа, 14:30 UTC+3 РИМ РИМ 31, августа. /ТАСС
Контракт подписан на один сезон
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РИМ, 31 августа. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Торино" арендовал голкипера английского "Манчестер Сити" и сборной Англии Джо Харта. Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

Контракт подписан на один сезон.

Харт начал новый сезон чемпионата Англии на скамейке запасных. Новый главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предпочел ему аргентинца Вилли Кабальеро. А 25 августа манкунианцы объявили о трансфере чилийского вратаря Клаудио Браво из испанской "Барселоны".

Харт выступал за "Манчестер Сити" с 2006 года. В общей сложности он провел за клуб 348 матчей. С командой он дважды выигрывал чемпионат Англии, один раз Кубок страны.

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