МОК дисквалифицировал трех россиянок по итогам перепроверки допинг-проб с ОИ-2008

ЖЕНЕВА, 31 августа. /ТАСС/. Международный олимпийским комитет (МОК) дисквалифицировал российских тяжелоатлеток Марину Шаинову и Надежду Евстюхину, а также легкоатлетку Татьяну Фирову по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Шаинова в Пекине завоевала серебро в весе до 58 кг, Евстюхина - бронзу до 75 кг. У Шаиновой были обнаружены запрещенные препараты станозолол и туринабол, а у Евстюхиной также туринабол и эритропоэтин. Российские штангистки будут лишены медалей Игр. МОК призвал Олимпийский комитет России (ОКР) в самое ближайшее время обеспечить возврат медалей.

Фирова на Олимпиаде-2008 стала серебряным призером в эстафете 4х400 м. Российская сборная уже была лишена медали в этом виде из-за положительной допинг-пробы другой участницы Анастасии Капачинской.

Также МОК за нарушение антидопинговых правил аннулировал результаты, показанные на Играх в Пекине еще тремя тяжелоатлетами: молдаванином Александром Дудогло, армянином Тиграном Мартиросяном и азербайджанцем Интигамом Заировым.

Ранее МОК также лишил сборную России по легкой атлетике золота Олимпиады в Пекине в эстафете 4х100 м из-за допинг- пробы Юлии Чермошанской, которая дала положительный результат на те же запрещенные вещества, что и у Капачинской (станозолол и туринабол).

На Играх-2008 сборная России заняла третье место в неофициальном медальном общекомандном зачете, завоевав 23 золотых медали (с учетом женской легкоатлетической эстафеты 4х100 м и женской эстафеты 4х400 м, а также медалей Шаиновой и Евстюхиной). Всего в активе россиян было 73 медали, в том числе 21 серебряная, 29 бронзовых.

Российские спортсмены под подозрением

В мае МОК уведомил ОКР, что 14 российских спортсменов подозреваются в применении запрещенных препаратов на Играх 2008 года после перепроверки допинг-проб. В числе подозреваемых оказались 11 легкоатлетов, среди которых бегунья Юлия Чермошанская (эстафета 4х100 м), бронзовый медалист в эстафете 4х400 м бегун Денис Алексеев, Мария Абакумова (серебро в метании копья), Анастасия Капачинская (серебро в эстафете 4х400 м), Денис Нижегородов (бронза в спортивной ходьбе на 50 км), Инга Абитова (бег на 10000 м), Екатерина Волкова (бронза в беге на 3000 метров с препятствиями), Александр Погорелов (десятиборье), Татьяна Фирова (серебро в эстафете 4х400 м), Иван Юшков (толкание ядра), а также Анна Чичерова (бронза в прыжках в высоту). Позже стало известно, что допинг-проба "Б" двукратного олимпийского призера в спортивной ходьбе Нижегородова дала отрицательный результат.

В общей сложности по итогам двух волн перепроверок МОК были выявлены запрещенные вещества у 98 спортсменов, выступавших на ОИ-2008 (60 положительных проб) и ОИ-2012 (38). При этом отмечалось, что по итогам второй волны тесты 23 медалистов Игр дали положительный результат. МОК заявлял, что назовет имена этих 98 спортсменов после окончания Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Всего для повторного анализа было отобрано 1243 допинг- пробы с Олимпийских игр в Пекине (2008) и Лондоне (2012). Третья и четвертая перепроверки пройдут позже.