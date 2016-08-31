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Индийский борец Датт хочет, чтобы олимпийская медаль Кудухова осталась в семье спортсмена

Спорт
31 августа, 16:36 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Решение о присвоении серебряной медали Игр-2012 будет принято только после обнародования результатов его допинг-пробы
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Йогешвар Дутт и Бесик Кудухов, 2012 год

Йогешвар Дутт и Бесик Кудухов, 2012 год

© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU, архив

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Решение о присвоении серебряной медали Олимпийских игр 2012 года индийскому борцу вольного стиля Йогешвару Датту будет принято после обнародования результатов проверки его допинг- пробы Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом сообщила газета Indian Express".

Как сказал изданию высокопоставленный источник в Федерации борьбы Индии, индийское спортивное руководство ожидает официального подтверждения того, что бронзовая медаль Датта заменена на серебряную. Но до этого нужно дождаться окончания проверки пробы индийского атлета.

"Тесты Йогешвара также проходят проверку, и когда они будут признаны "чистыми", только тогда ему вручат серебряную медаль", - сказал источник на условиях анонимности.

Накануне телеканал NDTV сообщил, что россиянин Бесик Кудухов может быть лишен серебра Олимпийских игр 2012 года в Лондоне из-за положительного допинг-теста, вследствие чего бронзовая медаль Датта должна быть заменена на серебряную. Международный олимпийский комитет и Федерация спортивной борьбы России эту информацию ТАСС не подтвердили. Российский борец Бесик Кудухов трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.

При этом индийский борец считает, что серебряная медаль погибшего российского атлета должна остаться в его семье. Об этом он сообщил в Twitter, назвав Кудухова великолепным борцом.

Международный олимпийский комитет хранит пробы, взятые у спортсменов на допинг, в течение 10 лет, и они в любой момент могут быть повторно проверены, если появились новые, улучшенные методы тестирования, напоминает издание.

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