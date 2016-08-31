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Минспорт обеспокоен приостановкой стройки 5-звездочных отелей в Ростове к ЧМ-2018

Спорт
31 августа, 16:27 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
"На сегодняшний день в целом уровень готовности гостиниц неплохой. Наиболее реально, на наш взгляд, строительство Hyatt, более сложная ситуация по Sheraton", - сообщил Виталий Мутко
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© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Министерство спорта РФ обеспокоено приостановкой хода строительства двух заявленных к чемпионату мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону пятизвездочных гостиниц Hyatt и Sheraton.

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Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Нас не устраивают темпы строительства двух гостиниц в Ростове-на-Дону, по ним есть вопросы", - сказал он.

"На сегодняшний день в целом уровень готовности гостиниц неплохой. Наиболее реально, на наш взгляд, строительство Hyatt, более сложная ситуация по Sheraton, им занимается банк ВТБ. Мы надеемся, что наши контакты, которые происходят на постоянном уровне, позволят определить реальную ситуацию. В течение семи дней мы сделаем анализ и мониторинг и определимся, двигаемся ли мы дальше по тому или иному отелю", - пояснил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, властям нужно понять возможности компаний достроить эти гостиницы, так как это на 100% частное финансирование. "Кроме этого, оценим свои возможности по другим гостиницам, которые имеют рейтинг 4 и 5 звезд, чтобы дозаявить в соответствующую программу. Номерной фонд Ростова и близлежащих территорий позволяет нам дозаявить определенный объем отелей и реализовать эту программу в полном объеме в соответствии с требованиями ФИФА", - добавил губернатор.

Гостиницы

Hyatt Regency Rostov Don-Plaza является одним из объектов ЧМ-2018 и строится в центре города с 2010 года. По оценкам вице-президента компании-инвестора Don-Plaza Андрея Демишина, отель готов на 80%. Сейчас ведется поиск соинвестора. При благоприятном исходе первых посетителей отель примет осенью 2017 года. На 18 этажах будут располагаться 188 гостиничных номеров, 37 апартаментных, торговый центр, кафе и рестораны, фитнес-клуб и зона SPA, автостоянка на 223 места. Окончательная стоимость проекта составляет 6,5 млрд рублей - это на 2 млрд рублей больше, чем планировалось изначально.

Строительство Sheraton начинало ООО "Лира". В апреле 2016 года московская компания "Галс-Девелопмент" (входит в группу ВТБ) стала владельцем этого актива и сейчас выставлена на продажу. Гостиница на 48,5 тыс. кв. метров будет расположена в центральной части Ростова-на-Дону. В бизнес-комплекс войдут 307 номеров под управлением международного гостиничного оператора Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc, конференц-центр на 500 мест, переговорные комнаты, многоуровневый паркинг на 137 машиномест, бассейн и SPA-центр, бары, рестораны, торговые помещения.

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