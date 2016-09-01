"Уроки футбола" пройдут 1 сентября в школах городов — хозяев ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. "Уроки футбола" пройдут в первый день осени в школах городов, которые примут в 2018 году матчи чемпионата мира.

Как сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, два легендарных форварда "Зенита" — прошлого и настоящего — Владимир Казаченок и Александр Кержаков проведут "футбольный урок" в общеобразовательной гимназии №622. В рамках мероприятия игроки школьного спортивного клуба "Озерки" смогут показать собственный мастер-класс на первом матче с футбольной командой волонтерского центра чемпионата мира.

Владимир Казаченок за 190 матчей в форме "Зенита" забил 65 мячей в период с 1971-го по 1983 год. Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории петербургского клуба: 161 гол в 279 матчах в период с 2001 года по настоящее время.

Презентация волонтерской программы в Калининграде

В Калининграде 1 сентября на "футбольном уроке" представят региональную волонтерскую программу, сообщил ТАСС представитель дирекции "Калининград-2018" Виталий Макаров.

"Урок пройдет в городском лицее №18, в нем примут участие посол волонтерской программы ЧМ-2018 от Калининграда, ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Андрей Клемешев, футболист «Балтики», выпускник лицея №18 Алексей Рогачев", — рассказал собеседник.

На стадионе лицея представители футбольного клуба проведут мастер-класс для начинающих игроков. Состоится товарищеский матч между командой лицея и сборной командой "Балтики", в состав которой войдут как ветераны клуба, так и действующие игроки.

Калининградский центр привлечения волонтеров для участия в организации и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в России развернут на базе БФУ. Официальный старт волонтерской программы был дан на университетской арене "Кантиана" 1 июня этого года. Первыми волонтерами стали бронзовые призеры Олимпийских игр в Атланте 1996 года и Пекине 2008 года Дмитрий Розинкевич (академическая гребля) и Дмитрий Лапиков (тяжелая атлетика). По волонтерской программе в области будет подготовлено около 2 тыс. человек.

В Ростове не нашли футболистов, Самара — под грифом "секретно"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства спорта Ростовской области, "футбольный урок" в Донской реальной гимназии №62 проведут олимпийские чемпионы Вартерес Самургашев (греко-римская борьба), Николай Спинев (гребля) и Светлана Бойко (фехтование).

"Детям предстоит узнать, чего ждать от крупных соревнований в городе, какая на больших турнирах царит атмосфера и как важна поддержка болельщиков. Олимпийские чемпионы расскажут, какой ценой дается победа, и оценят шансы российской сборной на предстоящем мундиале. Учащиеся также узнают, что такое Кубок конфедераций и наследие чемпионата", — сказал собеседник агентства.

В Самаре футбольный урок пройдет в местном спортивном лицее, сообщили ТАСС в АНО "Дирекция-2018".

"Почетные гости, в числе которых — посол ЧМ и игрок основного состава футбольного клуба «Крылья Советов», примут участие в школьной линейке, а затем проведут для учеников восьмого класса «футбольный урок», на котором расскажут про предстоящий чемпионат мира, про программы волонтерства", — отметили в "Дирекции-2018".

Имена почетных гостей пока не раскрываются. После урока запланированы практические занятия на футбольном поле лицея — если позволят погодные условия, там пройдут мастер-класс по футболу и турнир по пенальти.

Как сообщили ТАСС в дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий министерства спорта Нижегородской области, 1 сентября в авторской академической школе №186 Нижнего Новгорода состоится урок для учащихся десятых классов, посвященный чемпионату мира по футболу. Урок пройдет в виде дискуссии. "Ребята получат несколько больше, чем сухая информация: они смогут пообщаться и задать все интересующие вопросы тем, кто занимается организацией ЧМ-2018, и людям из мира футбола", — отметили в дирекции.

На встречу к школьникам придут министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, спортивный комментатор и посол Нижнего Новгорода как города — организатора ЧМ-2018 Павел Занозин, а также нижегородский футболист Антон Хазов. На память ребята получат подарки-сувениры с символикой чемпионата мира 2018 года.

Кроме этого, к началу учебного года в Нижнем Новгороде выпущена книга-раскраска на тему предстоящего чемпионата мира, которую получат в подарок все первоклассники.

Казанский урок проведут мэр города и капитан "Рубина"

"Футбольный урок" в казанской средней школе №75 в День знаний проведет мэр города, президент "Рубина" Ильсур Метшин. По информации пресс-службы клуба из столицы Татарстана, во встрече со школьниками примет участие капитан "Рубина" защитник Олег Кузьмин.

Накануне, 30 августа, в Казани представили послов ЧМ-2018 по футболу. Ими стали футболисты казанского "Рубина" Сергей Рыжиков и Эльмир Набухни; российский ватерполист, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер Олимпиады в Сиднее Ирек Зиннуров; заслуженная артистка РТ, финалистка проекта "Голос" Эльмира Калимуллина и актриса, капитан команды КВН "Четыре татарина" Екатерина Скулкина.

Все школьники Сочи побывают 1 сентября на уроках, посвященных истории Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

"В рамках первого классного часа во всех школах города Сочи во всех классах детям расскажут о проведении в городе Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Также школьников ознакомят с волонтерской программой чемпионата", — пояснили в мэрии.

По данным ведомства, 1 сентября 70 учебных заведений откроют двери примерно для 35 тыс. школьников, из которых 7 тыс. — первоклассники.

В Екатеринбурге 200 детей сыграют против 11 футболистов "Урала"

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, на футбольном поле одной из екатеринбургских школ планируется провести матч между учениками среднего звена и игроками ФК "Урал". "Особенность этого матча в том, что против 11 футболистов сыграют сразу 200 детей. Это уникальное для спортивной России событие может занять достойное место в Книге рекордов России", — сказали организаторы.

Кроме того, в школе будет проведена викторина на футбольную тематику, во время которой можно будет проверить свои знания в истории проведения чемпионатов мира.

Сразу после торжественной линейки, посвященной общероссийскому Дню знаний, в каждом из 11 городов — организаторов чемпионата мира 2018 года пройдут "футбольные уроки". Задача таких особенных уроков — рассказать ученикам о предстоящих мировых спортивных событиях в России, воспитать культуру боления, привить здоровый образ жизни и любовь к спорту. Не менее важно рассказать молодому поколению о масштабных изменениях в родном городе.

Известные игроки расскажут о роли футбола в своей жизни и о том, как можно стать частью предстоящих спортивных событий.

О Кубке конфедераций — 2017 и ЧМ-2018 © Валерий Шарифулин/ТАСС Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В настоящее время известны семь участников турнира из восьми. В нем сыграют сборные России (на правах хозяйки), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы — 2016), Австралии (победитель Кубка Азии — 2015), Чили (победитель Кубка Америки — 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ — 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК — 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, который состоится в январе-феврале 2017 года. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Сочи пройдут четыре матча группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.

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