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Футболист Денисов перешел в "Локомотив" из "Динамо" на правах бесплатной аренды

Спорт
31 августа, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
"Испытываю волнение, и оно приятного свойства - впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги", - заявил игрок
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полузащитник Игорь Денисов перешел в московский футбольный клуб "Локомотив" из столичного "Динамо" до конца сезона на правах бесплатной аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

"Все произошло очень быстро, практически за один день, - сказал Денисов. - Испытываю волнение, и оно приятного свойства - впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед "Локомотивом". Могу пообещать болельщикам "Локомотива", что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах".

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