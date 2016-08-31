Футболист Денисов перешел в "Локомотив" из "Динамо" на правах бесплатной аренды

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Полузащитник Игорь Денисов перешел в московский футбольный клуб "Локомотив" из столичного "Динамо" до конца сезона на правах бесплатной аренды. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
"Все произошло очень быстро, практически за один день, - сказал Денисов. - Испытываю волнение, и оно приятного свойства - впереди испытания, битвы с ведущими командами премьер-лиги. Говорили и с руководством, и с главным тренером, я прекрасно понимаю, какие задачи стоят перед "Локомотивом". Могу пообещать болельщикам "Локомотива", что буду полностью выкладываться на тренировках и в матчах".