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Экс-генподрядчик "Зенит-Арены" оспаривает в суде причину разрыва контракта

Спорт
31 августа, 21:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, августа. /ТАСС
Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове "Инжтрансстрой-СПб" оспаривает в суде причину расторжения контракта на строительство стадиона и собирается доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Виталий Лазуткин.

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"Оспариваем фабулу расторжения контракта, считаем, что это было не правомерно. Кроме того, хотим доказать в рамках суда, что нами выполнены работы на 1,8 млрд рублей", - сказал он. Лазуткин отметил, что "причины исков экономические". "Мы не хотим, чтобы нас восстановили в качестве генерального подрядчика, понятно, что достраивать будет "Метрострой", но, так как город с нас требует неосвоенные остатки, мы хотим, чтобы по максимуму заказчик принял у нас работы",- пояснил Лазуткин.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 августа поступило три исковых заявления: два - от компании "Трансстрой" и одно - от "Инжтрансстрой-СПб". Во всех трех исках третьими лицами являются Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ (представитель банковских гарантий бывшего генподрядчика - прим. ТАСС). Суть претензий на сайте не отражена.

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Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с компанией "Инжтрансстрой-СПб", генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове. Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд руб., которые не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд руб. из запланированных 5,5 млрд руб.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. В комитете по строительству ТАСС сегодня подтвердили, что документы получены.

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд руб. до возможных 43,8 млрд руб. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд руб. - до 39,2 млрд руб.

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