Экс-генподрядчик "Зенит-Арены" оспаривает в суде причину разрыва контракта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный подрядчик строительства стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове "Инжтрансстрой-СПб" оспаривает в суде причину расторжения контракта на строительство стадиона и собирается доказать факт выполнения работ на 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Виталий Лазуткин.

"Оспариваем фабулу расторжения контракта, считаем, что это было не правомерно. Кроме того, хотим доказать в рамках суда, что нами выполнены работы на 1,8 млрд рублей", - сказал он. Лазуткин отметил, что "причины исков экономические". "Мы не хотим, чтобы нас восстановили в качестве генерального подрядчика, понятно, что достраивать будет "Метрострой", но, так как город с нас требует неосвоенные остатки, мы хотим, чтобы по максимуму заказчик принял у нас работы",- пояснил Лазуткин.

В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 августа поступило три исковых заявления: два - от компании "Трансстрой" и одно - от "Инжтрансстрой-СПб". Во всех трех исках третьими лицами являются Санкт- Петербургское государственное казенное учреждение "Фонд капитального строительства и реконструкции" и ПАО "Банк ВТБ (представитель банковских гарантий бывшего генподрядчика - прим. ТАСС). Суть претензий на сайте не отражена.

Ранее сообщалось, что администрация Петербурга, которая является заказчиком строительства "Зенит-Арены", расторгла контракт с компанией "Инжтрансстрой-СПб", генподрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове. Она передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд руб., которые не смог объяснить генподрядчик. Сообщалось также, что работы в 2016 году выполнены только на 1,2 млрд руб. из запланированных 5,5 млрд руб.

Бывший генеральный подрядчик 26 августа завершил передачу площадки стадиона и набора документов по выполненным работам властям города. В комитете по строительству ТАСС сегодня подтвердили, что документы получены.

Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд руб. до возможных 43,8 млрд руб. Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит- Арена" увеличена на 4,3 млрд руб. - до 39,2 млрд руб.