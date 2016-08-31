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Более тысячи жителей Северной Осетии встретили олимпийца Рамонова на родине

Спорт
31 августа, 23:06 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 31, августа. /ТАСС
Из здания аэропорта Беслана чемпиона выносили на руках
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ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов вернулся сегодня в родную Северную Осетию. Его встретили традиционными тремя осетинскими пирогами, танцами и тысячной акцией на площади во Владикавказе.

Из здания аэропорта Беслана чемпиона выносили на руках. Затем по живому коридору он подошел к старейшине, который с тремя пирогами и чашей осетинского пива поприветствовал спортсмена.

"Я чувствовал поддержку родной республики в Рио, она мне очень помогла. И я больше радовался фото и видео того, как здесь отмечают мою победу, а не когда на меня надевали медаль", - сказал Рамонов.

Среди встречающих в аэропорту были его друзья, родственники и просто жители республики.

Тысячная акция в честь чемпиона

На главной площади Владикавказа, по данным правоохранительных органов, собралось более тысячи человек. На большом экране показали финальную схватку Рамонова с представителем Азербайджана Тогрулом Аскеровым, которого он победил со счетом 4:0. После этого под гимн России он поднялся на сцену вместе с руководителем республики Вячеславом Битаровым и уроженцем республики, серебряным призером Игр в Рио Хетагом Гозюмовым, который представлял на Олимпиаде Азербайджан.

Врио главы республики вручил Сослану Рамонову медаль "Во славу Осетии", ключи от квартиры, автомобиля и денежную премию. Хетаг Гозюмов также был удостоен медали, квартиры и денежной премии. За вклад в подготовку чемпиона Олимпийских игр Рамонова медаль "Во славу Осетии" и денежную премию вручили и главному тренеру ЦСКА по вольной борьбе Анатолию Маргиеву.

Подтвердить звание осетинской школы борьбы

"Я благодарю вас от имени всех жителей республики за те яркие ощущения, которые вы подарили нам, когда мы наблюдали ваши поединки, - обратился к спортсменам Битаров. - Несмотря на травлю нашей олимпийской сборной вы проявили настоящий дух и характер - завоевали высокие награды, вписав свои имена в ряд великих богатырей и в очередной раз подтвердили высокое звание осетинской школы борьбы".

Завершилось чествование спортсменов ярким фейерверком на площади.

Российский борец вольного стиля Сослан Рамонов завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 65 кг.

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