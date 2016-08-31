Более тысячи жителей Северной Осетии встретили олимпийца Рамонова на родине

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ВЛАДИКАВКАЗ, 31 августа. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослан Рамонов вернулся сегодня в родную Северную Осетию. Его встретили традиционными тремя осетинскими пирогами, танцами и тысячной акцией на площади во Владикавказе.
Из здания аэропорта Беслана чемпиона выносили на руках. Затем по живому коридору он подошел к старейшине, который с тремя пирогами и чашей осетинского пива поприветствовал спортсмена.
"Я чувствовал поддержку родной республики в Рио, она мне очень помогла. И я больше радовался фото и видео того, как здесь отмечают мою победу, а не когда на меня надевали медаль", - сказал Рамонов.
Среди встречающих в аэропорту были его друзья, родственники и просто жители республики.
На главной площади Владикавказа, по данным правоохранительных органов, собралось более тысячи человек. На большом экране показали финальную схватку Рамонова с представителем Азербайджана Тогрулом Аскеровым, которого он победил со счетом 4:0. После этого под гимн России он поднялся на сцену вместе с руководителем республики Вячеславом Битаровым и уроженцем республики, серебряным призером Игр в Рио Хетагом Гозюмовым, который представлял на Олимпиаде Азербайджан.
Врио главы республики вручил Сослану Рамонову медаль "Во славу Осетии", ключи от квартиры, автомобиля и денежную премию. Хетаг Гозюмов также был удостоен медали, квартиры и денежной премии. За вклад в подготовку чемпиона Олимпийских игр Рамонова медаль "Во славу Осетии" и денежную премию вручили и главному тренеру ЦСКА по вольной борьбе Анатолию Маргиеву.
"Я благодарю вас от имени всех жителей республики за те яркие ощущения, которые вы подарили нам, когда мы наблюдали ваши поединки, - обратился к спортсменам Битаров. - Несмотря на травлю нашей олимпийской сборной вы проявили настоящий дух и характер - завоевали высокие награды, вписав свои имена в ряд великих богатырей и в очередной раз подтвердили высокое звание осетинской школы борьбы".
Завершилось чествование спортсменов ярким фейерверком на площади.
Российский борец вольного стиля Сослан Рамонов завоевал золотую медаль Олимпийских игр 2016 года в весовой категории до 65 кг.