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"Торпедо" разгромило "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
31 августа, 22:58 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 31, августа. /ТАСС
В следующем матче "Медвешчак" 2 сентября дома сыграет с московским "Спартаком", "Торпедо" 4 сентября примет "Сочи"
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БЕЛГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в гостях со счетом 6:1 разгромило загребский "Медвешчак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Евгений Грачев (2-я и 57-я минуты), Евгений Мозер (19), Максим Осипов (27), Сэм Лофквист (33), Дмитрий Семин (55). У хозяев отличился Колби Геноуэй (37).

В Западной конференции "Медвешчак" после четырех матчей занимает второе место в турнирной таблице с 8 очками (как лидер дивизиона Боброва), "Торпедо" располагается на четвертом месте, набрав 9 очков.

В следующем матче "Медвешчак" 2 сентября дома сыграет с московским "Спартаком", "Торпедо" 4 сентября примет "Сочи".

Результаты других матчей:

"Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск) - 3:2 ОТ

"Динамо" (Москва) - "Металлург" (Новокузнецк) - 5:0

"Слован" (Братислава) - "Сочи" - 3:1.

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