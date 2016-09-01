Всемирная шахматная олимпиада стартует в столице Азербайджана

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БАКУ, 1 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие 42-й Всемирной шахматной олимпиады пройдет в столице Азербайджана. Мужская и женская сборные России являются одними из главных фаворитов соревнований в Баку. В рамках турнира также состоится 87-й конгресс Международной шахматной федерации (FIDE).
В мужских соревнованиях выступят 182 команды, женских - 142. Мужская сборная России является главным рейтинг- фаворитом, опережая ближайших конкурентов из США, Китая и Азербайджана. Главный тренер Юрий Филатов включил в состав команды Владимира Крамника, Сергея Карякина, Александра Грищука, Евгения Томашевского и Яна Непомнящего.
Несмотря на постоянный статус фаворита, мужская российская команда не выигрывала шахматные олимпиады с 2002 года. С тех пор трижды побеждала сборная Армении и дважды - команда Украины. На турнире 2014 года первенствовали китайские шахматисты.
В составе сборной Норвегии примет участие действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который в ноябре 2016 года станет соперником Карякина в матче за шахматную корону. Встреча чемпиона и претендента станет украшением соревнований в Баку.
Женская сборная России завоевывала главный приз на олимпиадах три раза (2010, 2012, 2014) и является одним из главных фаворитов нынешнего турнира, по рейтингу уступая только команде Китая во главе с Хоу Ифань. В составе сборной России, которую возглавляет Сергей Рублевский, будут представлены Александра Костенюк, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина и Ольга Гиря.
Шахматная олимпиада в Баку пройдет по швейцарской системе в 11 туров вплоть до 14 сентября. Выходной день - 7-го числа, матчи будут проходить на четырех досках - с одним запасным в каждом туре. Победитель турнира определится по количеству командных очков - два начисляются за победу, одно - за ничью. Игры будут проходить в "Кристалл Холле".
Первая мужская шахматная олимпиада состоялась в 1927 году в Лондоне, а с 1950 года она проходит в нынешнем формате - раз в два года. С 1952 по 1990 год сборная СССР проиграла лишь один турнир - в 1978 году в Буэнос-Айресе венграм, а на соревнованиях 1976 года в израильской Хайфе советские шахматисты не поехали по политическим мотивам, победа тогда досталась сборной США. С 1992 по 2002 год шесть раз подряд олимпиады выигрывала мужская сборная России. 24 победы отечественных шахматистов на фоне лишь пяти у американцев (четыре из которых достигнуты в 30-е годы) вызывают большое уважение.
Женские шахматные олимпиады проводятся с 1957 года, а с 1976-го они проходят одновременно с мужскими. Советские шахматистки побеждали рекордные 11 раз, российские - 3 раза. По четыре победы у сборных Грузии и Китая.