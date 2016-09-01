Халк и Муса пост сдали, Алекс Сонг и Фернанду пост приняли: итоги трансферного окна в РФПЛ

МОСКВА, 1 сентября /ТАСС/. Трансферное окно закрылось в чемпионате России по футболу в ночь с 31 августа на 1 сентября. Этот период ознаменовался несколькими громкими переходами.

Действующий чемпион России ЦСКА расстался с одним из своих лидеров последних лет - нигерийским нападающим Ахмедом Мусой, который перешел в стан сенсационного чемпиона Англии "Лестера". По данным СМИ, красно-синие заработали на этом трансфере порядка 16 миллионов фунтов стерлингов, а еще 10% российский клуб получит от последующей перепродажи игрока.

ЦСКА давно привык жить по средствам, в этот раз также обошлось без баснословных покупок: в аренду был взят ивуарийский нападающий "Монако" Ласина Траоре, уже знакомый российским болельщикам по выступлениям за краснодарскую "Кубань" и махачкалинский "Анжи", а также полузащитник московского "Динамо" Алексей Ионов; в обоих случаях арендное соглашение оформлено до конца сезона. Также в клуб вернулись болгарин Георгий Миланов из швейцарского "Грассхоппера" и Карлос Страндберг из шведского АИКа.

При этом завершил карьеру капитан сборной России 35-летний Роман Широков, который успел провести в ЦСКА вторую половину сезона-2015/16 после разрыва контракта с московским "Спартаком". Ряд футболистов были отданы в аренды ради получения игровой практики, а перспективный правый защитник Вячеслав Караваев был продан в пражскую "Спарту". Также закончилось арендное соглашение у нападающего Аарона Оланаре, который получил тяжелую травму крестообразных связок колена в матче финала Кубка России с "Зенитом" (1:4).

"Зенит" - без Халка, но с Новосельцевым

Самым громким переходом межсезонья стал отъезд одной из главных звезд российского чемпионата бразильца Халка в китайский клуб "Шанхай СИПГ", за трансфер которого азиатская команда отдала €55,8 млн.

Зато большой радостью для болельщиков петербургского клуба стало возвращение 33-летнего нападающего Александра Кержакова, который вторую половину сезона-2015/16 провел в аренде в швейцарском "Цюрихе". Также в команду пришли бразильский полузащитник "Гремио" Жулиано (сумма трансфера по неофициальным данным составила €7 млн), словацкий полузащитник Роберт Мак из греческого ПАОКа, защитник "Ростова" и сборной России Иван Новосельцев (сумма трансфера по неофициальным данным составила €10 млн, контракт рассчитан на 5 лет).

При этом команду покинул аргентинский защитник Кристиан Ансальди, права на которого выкупил итальянский клуб "Дженоа", а затем перепродал в миланский "Интер". Известный голкипер Вячеслав Малафеев, который выиграл с командой все значимые трофеи в истории клуба, принял решение завершить карьеру игрока.

"Ростов" - подкрепление в последний день

Серебряный призер чемпионата России "Ростов" испытывает кадровые потери. Покинул пост главного тренера творец "ростовской сказки" прошлого сезона Курбан Бердыев, защитник Баштуш перешел в итальянский "Лацио", полузащитник Гелор Канга перебрался в сербскую "Црвену Звезду", закончились арендные соглашения у защитника Бориса Ротенберга ("Динамо") и Павла Могилевца ("Зенит"), "на флажке" перешел в "Зенит" Иван Новосельцев.

Непонятная ситуация с иранским нападающим Сердаром Азмуном, который подписал полноценный контракт с ростовской командой, имея договор с казанским "Рубином". В настоящее время "дело Азмуна" рассматривается палатой по разрешению споров ФИФА, а Сердару и его представителям предстоит доказать, что "Рубин" нарушил права футболиста, в противном случае иранцу не избежать серьезного штрафа.

Правда, в последний день трансферного окна клуб сумел заметно укрепиться - в команду из украинского "Днепра" перешел сенегальский защитник Папа Гуйе, вратарь Иван Комиссаров - из новороссийского "Черноморца", защитник Владимир Гранат - в статусе свободного агента после разрыва договора со "Спартаком", Максим Григорьев - после разрыва контракта с московским "Локомотивом", румынский полузащитник Андрей Перепелицэ - из болгарского "Лудогорца".

Гиперактивный "Рубин"

Казанский клуб провел самую крупномасштабную трансферную кампанию среди всех клубов. "Рубин" приобрел одиннадцать новых футболистов, пригласил на пост главного тренера Хави Грасию, который работал в испанской "Малаге".

Самыми значимыми приобретениями стали бывший футболист "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Алекс Сонг, нападающий голландского ПСВ Максим Лестьенн, российский игрок "Локомотива" Рифат Жемалетдинов, форвард "Реал Соседада" Жонатас. Правда, после первых пяти туров клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с тремя очками, не имея в активе побед.

Семин и Лоськов снова в "Локомотиве"

Главным приобретением "Локомотива" можно считать возвращение на тренерский мостик Юрия Семина, с которым у болельщиков московского клуба ассоциируются все победы команды, а также приглашение в качестве одного из тренеров команды легендарного полузащитника Дмитрия Лоськова. Такое решение приняло новое руководство клуба во главе с президентом Ильей Геркусом, который сменил на этом посту Ольгу Смородскую. Команду покинул 34-летний словацкий защитник Ян Дюрица, который в качестве свободного агента перешел в турецкий "Трабзонспор".

В крайний день трансферного межсезонья "Локомотив" подписал договор с футболистом "Рубина" Игорем Портнягиным, по информации СМИ столичный клуб заплатил за игрока €3 млн. Также "Локомотив" заключил контракты с двумя игроками "Динамо": опорным полузащитником Игорем Денисовым на правах аренды до конца сезона, который из-за травмы пропустил чемпионат Европы и только восстановился от повреждения, и защитником Борисом Ротенбергом, подписавшим соглашение сроком до 2019 года.

"Спартак" попрощался с Гранатом, Паршивлюком и Яковлевым

Московская команда после поражения от кипрского АЕКа в Лиге Европы успела сменить главного тренера - вместо ушедшего Дмитрия Аленичева руководство клуба назначило его помощника итальянца Массимо Карреру. Еще при российском специалисте "Спартак" приобрел полузащитника "Сампдории" бразильца Фернанду (по информации СМИ сумма трансфера составила €12 млн), а также россиян Романа Зобнина ("Динамо") и Андрея Ещенко ("Анжи"). При новом наставнике команду пополнил защитник итальянского "Лацио" Маурисиу, пришедший на правах аренды (по информации СМИ сумма аренды составила €500 тыс. за сезон).

31 августа "Спартак объявил о расторжении контракта с тремя российскими игроками: Сергеем Паршивлюком, Павлом Яковлевым и Владимиром Гранатом. Немного позже руководство махачкалинского "Анжи" подписало договоры с первыми двумя, а Гранат перешил в "Ростов"

Возвращение Измайлова

В "Краснодар" вернулся российский полузащитник Марат Измайлов, который год находился без клуба после окончания контракта с той же краснодарской командой. Также клуб выкупил права на вратаря Станислава Крицюка у португальской "Браги" и полузащитника Шарля Каборе у "Кубани", а в последний день трансферного окна из португальского "Спортинга" перешел защитник Налду (российская команда отдала за игрока €4,5 млн).

В свою очередь, "Краснодар" покинул исландский защитник Рагнар Сигурдссон, который хорошо себя проявил на чемпионате Европы во Франции, где вместе со своей национальной командой дошел до четвертьфинала, оставив за бортом команду Англии. Он перешел в английский "Фулхэм". В аренду в немецкий "Ганновер" отправился швед Стефан Страндберг. Также команду покинул завершивший карьеру экс- вратарь "Спартака" Андрей Дикань.