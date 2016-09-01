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Прах легендарного хоккеиста Горди Хоу будет захоронен у подножия памятника в Саскатуне

Спорт
1 сентября, 5:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, сентября. /ТАСС
"Саскатун был одним из любимых мест, которые любили посещать мама и папа", - сказал один из двух сыновей хоккеиста Марти
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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Прах легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу, который скончался в возрасте 88 лет в июне текущего года, будет захоронен у подножия памятника в его честь в родном городе игрока Саскатуне. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Власти канадского города Саскатун (провинция Саскачеван) удовлетворили запрос семьи Хоу и разрешили захоронить прах хоккеиста на территории спортивного центра SaskTel Centre. Отмечается, что вместе с прахом самого Хоу, который будет захоронен у подножия памятника хоккеисту, будет расположен и прах его жены Коллин, скончавшейся в 2009 году.

"Саскатун был одним из любимых мест, которые любили посещать мама и папа", - сказал один из двух сыновей хоккеиста Марти.

Хоу, за свою великолепную игру получивший прозвище "Мистер Хоккей", четыре раза выигрывал Кубок Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" (1950, 1952, 1954, 1955). Всего в составе "Детройта" он отыграл 25 сезонов. Нападающий шесть раз получал "Арт Росс Трофи" (приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе "гол плюс пас").

Канадец является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству матчей в регулярных чемпионатах (1767), сезонов в лиге (26, делит с Крисом Челиосом), участий в "Матчах всех звезд" (23). Также Хоу является старейшим игроком, который выходил на лед в матче НХЛ (52 года и 11 дней). Он занимает четвертое место в истории лиги по количеству очков (1850), второе - по шайбам (801), девятое - по передачам (1049).

В общей сложности Хоу выступал на протяжении 35 лет. В его честь назван "хет-трик Горди Хоу", когда игрок в течение одного матча забрасывает шайбу, делает голевую передачу и участвует в драке. Легендарный хоккеист продолжал профессиональную карьеру до 52 лет, а в возрасте 69 лет вернулся на лед и провел три матча в составе клуба Интернациональной хоккейной лиги (ИХЛ) "Детройт Вайперз".

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