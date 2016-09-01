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Сорокин: арена в Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 должна быть сдана к декабрю 2016 года

Спорт
1 сентября, 11:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Все контракты на старательство предусматривают окончание стройки - самое позднее в декабре 2016 года", - заявил гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Стадион к чемпионату мира в Санкт-Петербурге должен быть сдан к декабрю 2016 года, у организаторов мирового первенства нет опасений по объекту. Об этом на встрече со школьниками заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Стадионы будут готовы, здесь нет никаких сомнений. Все контракты на старательство предусматривают окончание стройки - самое позднее в декабре 2016 года. Тревогу вызывал стадион в Санкт-Петербурге. Есть уверенность, что к декабрю 2016 года стадион будет завершен", - сказал Сорокин.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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