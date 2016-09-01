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Генпрокуратура Швейцарии заявила о расследовании в отношении Беккенбауэра

Спорт
1 сентября, 14:17 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, сентября. /ТАСС
В отношении футболиста возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении
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ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Швейцарии начала антикоррупционное расследование в отношении легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Следственное ведомство подтвердило публикацию издания о том, что в отношении Беккенбауэра возбуждено расследование по подозрению в отмывании денег и незаконном обогащении в период пребывания на посту главы заявочного комитета "Германия-2006".

Ранее в газете появилась информация, что в 2002 году бывший на тот момент глава компании "Адидас" Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн швейцарских франков (около €6,7 млн) в заявочный комитет "Германия-2006", руководителями которого были Беккенбауэр и бывший президент Немецкого футбольного союза (ДФБ) Вольфганг Нирсбах. Полученные средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, но деньги не были отражены ни в одном из отчетов и налоговых декларациях. По данным ряда источников, эти средства использовались для подкупа голосов.

Ранее по этому делу открыл дело комитет по этике Международной федерации футбола, после чего Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности сроком на один год.

Германия 6 июля 2000 года выиграла право на проведение чемпионата мира - 2006, опередив Бразилию, Марокко, Англию и в финале 12 голосами против 11 - ЮАР.

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