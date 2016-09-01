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Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ

Спорт
1 сентября, 15:05 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 1, сентября. /ТАСС
Игра закончилась со счетом 2:1
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ХАБАРОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь" обыграл хабаровский "Амур" со счетом 2:1 в своем первом в истории матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Платинум Арене" в Хабаровске.

У хозяев голом отметился Кристиан Куусела (58-я минута). В составе "Куньлуня" шайбы забросили Шон Коллинз (14) и Туука Мянтюля (60).

В заявке пекинцев на матч значились четыре представителя Китая - Зак Юйэнь, Ся Тяньсян, Ван Гуаньхуа и Руди Ин. Главный тренер команды Владимир Юрзинов-младший предоставил каждому из них менее шести минут на льду. В составе клуба также представлены хоккеисты из России, Швеции, Финляндии, Канады, США и Словакии.

Намерение создать команду КХЛ в Китае было обозначено в марте 2016 года. Тогда же президент Международной федерации хоккея Рене Фазель одобрил эту идею и заявил, что это поможет развитию хоккея в стране. А двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что одной из целей создания команды является поднятие уровня хоккея в Китае к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. В июне "Куньлунь" подписал договор о праве на участие команды в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 и "Куньлунь" стал седьмым по счету иностранным клубом лиги.

Следующий матч "Куньлунь" проведет 5 сентября против владивостокского "Адмирала" во дворце спорта "Леспорт" в Пекине, который открывается после реконструкции - ранее там проводились соревнования по баскетболу. "Амур" 4 сентября сыграет на выезде с магнитогорским "Металлургом".

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